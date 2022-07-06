Борис Джонсон не идет в отставку и назначил двоих новых министров

Во вторник, 5 июля, министр финансов Риши Сунак и министр здравоохранения Саджид Джавид подали в отставку. Свои заявления об увольнении политики подали с разницей всего в 10 минут. А после них последовали и младшие министры и помощники. Всё это произошло на фоне нового скандала в британском правительстве.

Дело в том, что на прошлой неделе в отставку с должности заместителя главного кнута ушел Крис Пинчер. Это произошло из-за обвинений о его притязании к двум мужчинам в клубе в центре Лондона в нетрезвом виде. В своем письме он заявил, что слишком много выпил и поставил себя и других в неудобное положение.

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Позже в британских таблоидах появились новые обвинения против Пинчера, в частности, о его ненадлежащем поведении в отношении двух депутатов-консерваторов. Сам он эти обвинения возражал.

Тем не менее, Борис Джонсон сказал, что назначение Пинчера было ошибкой, и принес извинения. Но после этого из британского правительства уволились два министра, которые не захотели работать дальше под руководством Бориса Джонсона.

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Министр финансов Риши Сунак в своем заявлении сказал, что общественность ожидает от правительства компетентности и серьезной работы, «за эти стандарты следует бороться», и потому он подает в отставку. Министр здравоохранения Саджид Джавид заявил, что правительство «бездействует в национальных интересах».

После увольнений премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не растерялся и назначил Надхима Захави новым министром финансов, а глава аппарата премьер-министра Стив Барклай стал министром здравоохранения. Таким образом, даже во время серьезного кризиса лидерства на посту премьера Борис Джонсон дает понять, что он в отставку не уйдет.

Как отмечает политический обозреватель ВВС Крис Мэйсон, то, что сейчас происходит в правительстве, может обернуться его полным крахом. «Две отставки одна за другой, причем в самых резких выражениях […] Если отставки продолжатся, то Борису Джонсону будет очень, очень тяжело оставаться в должности премьер-министра», — пишет он.

Однако желающих занять место главы правительства нет – ни один из депутатов-консерваторов не вызвался бросить ему вызов. Напротив, несколько министров публично его поддержали, в частности, министр иностранных дел Лиз Трасс – одна из потенциальных претенденток на его место в должности лидера партии. Трасс заявила, что «на все 100% поддерживает премьер-министра».