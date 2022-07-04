Петиция о легализации однополых браков набрала более половины подписей

Всего за месяц петиция о легализации однополых браков в Украине набрала более половины подписей. Сбор подписей на сайте президента начался 3 июня и продлится еще больше 60 дней. Поэтому все желающие еще могут успеть ее подписать.

Автором петиции об однополых браках выступила Анастасия Совенко. Девушку поддержали уже более 14 тысяч человек. Для рассмотрения она должна набрать не менее 25 тысяч подписей.

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«В это время каждый день может быть последним. Пусть люди одного пола получат возможность создать семью и иметь официальный документ, который подтвердит это», – говорится в тексте петиции.

Поддержать петицию можно по ссылке.