Остров Змеиный освобожден: 30.06 2022 орки покинули позиции

ВСУ не дали оккупантам спокойно властвовать на острове Змеиный

Из-за постоянной работы по ним Вооруженных сил Украины, захватчики вынуждены были покинуть остров. Эту информацию подтверждают в оперативном командовании «Юг».

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— В течение ночи, в результате успешно проведенного очередного этапа военной операции с нанесением огневых ударов нашими ракетными и артиллерийскими подразделениями по острову Змеиный, противник наспех эвакуировал остатки гарнизона двумя скоростными катерами и, вероятно, покинул остров. Сейчас Змеиный покрыт пожаром, раздаются взрывы, — сообщают в ОК «Юг».

Окончательные результаты операции доразведываются.

Также в Сети распространяется информация, что один из четырех вертолетов (предварительно Ка-52), вечером 29 июня подлетавший к Змеиному, в результате работы ВСУ получил повреждение и упал в море в районе между о. Змеиным и Одесским газовым месторождением.

Оккупанты подтвердили отступление с острова Змеиный и назвали это «шагом доброй воли». На самом же деле ВСУ их просто уничтожили.

Конечно же, россияне в шоке от такого «шага».

Тем временем, Валерий Залужный опубликовал видео ударов ВСУ по острову Змеиный.

Фото — скриншот из программы «Світ на виворіт»

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