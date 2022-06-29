Транспортный безвиз для Украины в ЕС: что это такое и будут ли действительны украинские права в Европе

В Европе теперь будут признавать украинские водительские права

Это станет возможным в рамках «транспортного безвиза», который 29 июня планируется заключить между Украиной и ЕС. Об этом пишут в статье ЭП.

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Теперь есть маленький повод для радости, украинцам не нужно будет менять удостоверения или сдавать дополнительные экзамены.

До этого граждане Украины могли использовать водительские удостоверения нового образца в ЕС, однако в ряде стран действовали ограничения. Например, Австрии, Латвии и Германии ими можно было пользоваться без ограничений в течение шести месяцев.

Теперь этих ограничений не будет, что поможет, в частности, временно перемещенным украинцам, которым необходимы водительские удостоверения для работы в ЕС.

Что такое «транспортный безвиз» между Украиной и ЕС?

29 июня – исторический день для автоперевозчиков. После года переговоров Украина подпишет с Евросоюзом транспортный «безвиз». Теперь исчезают бюрократические процедуры, связанные с получением разрешений на перевозку товаров. Исчезают и сами разрешения, которые ежегодно предоставляли европейские государства. Бонус для обычных украинцев – право водить транспортные средства в ЕС.

Переговоры о заключении такого соглашения украинское правительство вело с осени 2021 года. Однако с началом полномасштабной войны России против Украины и блокады ее морских портов отмена разрешений на автотранспорт стала критически необходимой, чтобы справиться с торговыми потоками по суше.

Поскольку у Еврокомиссии было согласие всех 27 стран-участниц ЕС и мандат на подписание соглашения, документ заработает немедленно. Украина оказалась среди первых стран, не входящих в ЕС, с которым Евросоюз заключил такое соглашение. Об этом пишет Европейская Правда.

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