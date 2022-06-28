Переходи на украинский язык легко: Регистрируйся на бесплатные курсы проекта «Єдині»

Инициатива «Навчай українською», — проект «Єдині» начинает регистрацию на третий курс!
«Єдині» – это 28 дней поддержки в переходе на украинский язык.
Вас ожидает:
Фонд Елены Пинчук создал образовательный онлайн курс для женщин-предпринимателей
Благодаря двум предыдущим курсам почти 15 тысяч человек уже перешли на украинский вместе с нами. Цель проекта «Єдині» – помочь 1 млн человек перейти на украинский до конца текущего года!
Старт нового курса 4 июля!
Успейте зарегистрироваться! Присоединиться может любой из любой точки мира.
Участие – абсолютно бесплатное!
Нужно только оставить свои контакты в гугл-форме
Организаторы:
Инициатива «Навчай українською» — это неравнодушные граждане, представители разных общественных организаций, которые объединились для популяризации украинского языка.
Проект проходит при поддержке Уполномоченного по защите государственного языка.
Говори по-украински – приближай победу! И будем в этом #єдині