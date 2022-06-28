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Фонд Елены Пинчук создал образовательный онлайн курс для женщин-предпринимателей

Фонд Елены Пинчук создал образовательный онлайн курс для женщин-предпринимателей

Теперь украинки бесплатно могут получить новые знания в сфере бизнеса

Фонд Елены Пинчук в партнерстве с UCU Business School и EdEra и при поддержке Фонда Кока-Кола создали образовательный онлайн курс для женщин-предпринимателей, который поможет начать или масштабировать собственное дело.

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Образовательный курс кратко и за короткое время поможет получить знания и инструменты для ведения бизнеса, оценить и структурировать идеи бизнеса, получить обратную связь от команды преподавателей и поддержку коммьюнити.

На кого рассчитан этот курс?

Для девушек, которые:

— давно мечтали начать собственное дело, имеют идею, но не имеют инструментов или финансирования;
— хотят начать собственное дело, но ищут идею;
— желают собственной реализации и прибыли от бизнеса;

Участницы курса также смогут побороться за грант в поддержку их бизнес идей. Зарегистрироваться можно по ссылке.

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