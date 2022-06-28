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Кременчуг сейчас: Более 20 погибших в результате попадания ракеты в торговый центр (Обновляется)

Кременчуг сейчас: В городе ракета попала в торговый центр.

27 июня 2022 года российские войска нанесли авиаудар по Кременчугу. Две ракеты попали в крупный торговый центр «Амстор», в котором в тот момент было много посетителей.

Как сообщает мэр Кременчуга Виталий Малецкий, есть погибшие и пострадавшие.

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Обновление новостей Кременчуга по состоянию на 12:00 28 июня:

Известно про более 20 погибших и 59 раненых, 25 госпитализированы. Более 40 заявлений от родственников о пропавших без вести.

Как сообщает председатель Полтавской ОВА Дмитрий Лунин сегодня 28 июня 2022 года, на территории Полтавской области объявлен Днем траура с целью памяти погибших в результате обстрела ТРЦ в городе Кременчуг.

«В знак скорби будет приспущен Государственный Флаг Украины с черной лентой на зданиях органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций. Также установлены ограничения на проведение развлекательных мероприятий, запрещено звучание развлекательной музыки в заведениях торговли и общественного питания.
Просим жителей области почтить светлую память погибших в Кременчуге».

  • кременчук 2022
  • Кременчуг попал под обстрел: взрывы от российских ракет раздались в ТРЦ Амстор
  • Кременчуг попал под обстрел: взрывы от российских ракет раздались в ТРЦ Амстор
  • Кременчуг попал под обстрел: взрывы от российских ракет раздались в ТРЦ Амстор
  • Кременчуг попал под обстрел: взрывы от российских ракет раздались в ТРЦ Амстор
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Фото: facebook.com/lunin.official

Обновление новостей Кременчуга по состоянию на 20:00:

— 10 погибших и более 40 человек получили ранения и травмы – такая ситуация в Кременчуге в результате ракетных обстрелов на сегодняшний день, — сообщил председатель Полтавской ОВА Дмитрий Лунин. — Ситуация на данный момент относительно раненых в результате ракетных обстрелов Кременчуга. 21 человек ранен и госпитализирован. 6 из них – в тяжелом состоянии. Кроме того, 29 людям предоставлена амбулаторная помощь (без госпитализации), в том числе двум детям. Все люди получают лечение в медучреждениях Кременчуга.

По информации Командования Воздушных Сил ВСУ ТРЦ в Кременчуге обстреляли ракетами Х-22, выпущенными из дальних бомбардировщиков Ту-22 М3. Самолеты взлетели с аэродрома Шайковка, а пуски осуществлялись из Курской области.

Обновление по состоянию на 18:00 от ГСЧС: 27 июня в 15:50 в г. Кременчуге в результате ракетных обстрелов произошло попадание в одноэтажное здание торгового центра с последующим горением. В настоящее время площадь пожара в здании составляет 10 тыс. 300 кв. Погибли 2 человека и травмированы 20 человек (информация уточняется).

К тушению привлечены 115 человек и 20 ед. техники ГСЧС. К месту пожара следует пожарный поезд Укрзализныци и МОГ ГСЧС Украины.

«Оккупанты ударили ракетами по торговому центру, где было более тысячи гражданских. ТРЦ горит, спасатели занимаются тушением пожара, количество жертв невозможно даже вообразить, — написал президент Украины Владимир Зеленский в своем ТГ-канале. – Никакой опасности для российской армии. Никакой стратегической ценности. Лишь старания людей жить нормальной жизнью, что так злит оккупантов.

Россия продолжает вымещать свое бессилие на обычных гражданах. Надеяться на адекватность и человечность с ее стороны бесполезно».

«Ракетный удар по ТРЦ с людьми в Кременчуге – очередное военное преступление россиян», — заявил глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин.

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В сети уже появились видео из внутренних помещений ТРЦ в Кременчуге. Это ад. Настоящий ад.

 

 

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