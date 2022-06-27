Карта авиаударов по Киеву и другим городам Украины 25-26 июня: Откуда летели ракеты и куда попали

The New York Times выложили в сеть карту авиаударов крылатыми ракетами по Киеву и другим украинским городам 25 и 26 июня 2022, на которой можно отследить траектории полета ракет.

Российские войска нанесли широкомасштабный удар крылатыми ракетами по населенным пунктам по всей территории Украины в субботу и воскресенье 25 и 26 июня 2022 года, сообщили украинские чиновники, в рамках одного из самых крупных и скоординированных авиаударов за последние недели. Ракеты были запущены с бомбардировщиков в белорусском воздушном пространстве, с военных кораблей в Черном море и самолетов, летающих над Каспийским морем.

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Украинская разведка сообщила, что шесть российских ударных бомбардировщиков Ту-22М3 вылетели из аэродрома Шайковка в Калужской области России, пролетев над Смоленском, прежде чем войти в воздушное пространство Белоруссии. По словам чиновников, когда они оказались примерно в 30 милях от украинской границы, они выпустили, по меньшей мере, 12 крылатых ракет, прежде чем вернуться в воздушное пространство России. По словам военных, ракеты поразили целые в северной части страны.

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Мэр южного города Николаева Александр Сенкевич также сообщил в телеграмме, что российские войска поразили гражданскую инфраструктуру ракетами, запущенными с оккупированной Россией территории.

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По словам чиновников, россия выпустила новую ракету по Шевченковскому району города Киева в воскресенье 26 июня, попав в жилой дом, погиб по меньшей мере один человек. Другой взрыв повредил соседний детсад. Это было первое нападение на украинскую столицу через несколько недель. Спикер командования Воздушных сил Украины сообщил, что ракеты большой дальности были запущены с самолетов, пролетающих над Каспийским морем, находящимся более 900 миль к юго-востоку от Киева.

По материалам New York Times