Леся Никитюк стала коллекционером: какие винтажные вещи собирает звезда

Ведущая Нового канала заинтересовалась изделиями, изготовленными на старейших предприятиях Украины

Таланты украинцев бесчисленны, и об этом уже знают все. За рубежом слушают нашу музыку, мировые звезды выбирают одежду украинских брендов, а борщ входит в рейтинг самых вкусных первых блюд в мире. Невероятны и украинские винтажные изделия из фарфора. Недавно их начала коллекционировать ведущая Нового канала Леся Никитюк. Первые статуэтки звезда приобрела на хмельницкой барахолке.

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— Я нашла много изделий из фарфора 1970-х годов. Их изготовили на Полонском фарфоровом заводе в Хмельницкой области, — рассказала Леся. — В конце 80-х годов XIX века на землях Полонского района, богатых сырьевыми запасами каолинов, полевых шпатов и кварца, начали возникать фарфорово-фаянсовые производства. Фарфоровый завод был открыт в 1889 году.

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За свои находки Никитюк отдала от 200 до 600 гривен, хотя на самом деле такие вещи могут стоить дороже, если их популяризировать. Останавливаться на приобретенном Леся не собирается – хочет собрать как можно больше раритетных статуэток.

— Теперь я коллекционер украинского винтажного фарфора, — отметила ведущая Нового канала. – Старейшие предприятия Украины – Городницкий, Сумский и Барановский фарфоровые заводы. Мне бы хотелось, чтобы они возобновили свою работу. У нас ведь столько талантливых людей!