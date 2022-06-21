Дерусификация в Украине продолжается: какие улицы переименуют в Киеве?

Киевляне выбрали новые названия улиц города
В приложении «Киев Цифровой» закончилось рейтинговое электронное голосование по переименованию городских объектов, названия которых связаны с РФ и ее сателлитами. Об этом сообщает сайт Киевского горсовета и депутат Киевсовета Ксения Семенова в Facebook.
— В рейтинговое электронное голосование по переименованиям городских объектов вошли 296 объектов, которые были отобраны экспертной комиссией. Граждане Украины активно участвовали в процессе переименования и отдали более 6,5 миллиона голосов за новые названия для улиц, переулков, бульваров, проспектов и площадей, — рассказал секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко.
Депутат Киевсовета Ксения Семенова отметила, что «ожидаемо, большинство улиц совпадают с рекомендациями экспертов».
Она привела несколько примеров новых названий столичных улиц:
В то же время, по словам Семеновой, есть и «разочарование». Например, то, что вместо названия улицы в честь Юлии Здановской, погибшей от россиян ученой, украинцы выбрали нейтральное название Научная.
Бондаренко сообщил, что полученные результаты переданы в Киевсовет для дальнейшего рассмотрения экспертной комиссии. С результатами голосования можно ознакомиться по ссылке.
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