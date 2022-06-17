17 июня 2022 года стало известно, что силами украинской обороны буксир «Василий Бех» был превращен в «плавучий костер»

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На странице в соцсетях Оперативного командования «Юг» появилось соответствующее сообщение:

«В Черном море вражеский флот в результате работы группировки разнородных сил обороны юга Украины потерял буксир «Василий Бех», обеспечивавший доставку на о.Змеиный боеприпасов, вооружения и личного состава черноморского флота рашистов».

По предварительным данным поражено 70% экипажа буксира «Василий Бех», судьба остальных до сих пор неизвестна.

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По информации оперативной группировки войск «Приморья», ракетный удар был нанесен в 3:55. В настоящее время идет спасательная операция. Экипаж судна — 33 человека, 23 из них ранены, десять пропали без вести.

На видео попал момент удара:

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