Победитель Евровидения-2022 группа Kalush Orchestra и 11 ТОП-исполнителей Украины объединились в NFT проекте «Города-герои»

Binance NFT, NFT-маркетплейс Binance, ведущая мировая блокчейн-экосистема и поставщик криптовалютной инфраструктуры, сегодня объявил о запуске коллекции NFT от ведущих украинских художников

В рамках запуска NFT проекта «Город-герои» на Binance NFT, Atlas, один из крупнейших музыкальных фестивалей Украины, собрал популярных украинских музыкантов, творчество которых символизирует определенный город, в поддержку благотворительной инициативы от Binance NFT. Коллекция иллюстраций от ведущих украинских художников посвящена 12 украинским городам-героям и призвана привлечь внимание общественности к разрушениям от войны.

Каждый город-герой поддержит звезда-посол. Среди них: победитель Евровидения 2022, группа Kalush Orchestra, рок-группа THE HARDKISS, Один в каноэ, Monatik, ONUKA, Pianoboy, Антитела, Сергей Бабкин, Артем Пивоваров и другие.

Коллекция построена по принципу функциональных NFT. Каждый, кто приобретет токен, также получит эксклюзивный набор мерчу с автографом от своего кумира. Коллекция будет лимитирована, то есть NFT каждого города будут доступны только в 5 экземплярах.

Иллюстрации, легшие в основу NFT, были созданы ведущими художниками Украины. Коллекцию иллюстраций создали: Гарьковец Ирина, Хмура Владимир, Рябова Светлана, Юлия Евтух, Мысик Екатерина, Горященко Екатерина, Ромащенко Екатерина, Коробова Дарья, Анастасия Мельникова, Литовченко София.

Каждый NFT является эксклюзивной работой и отражает авторское видение художником тех несправедливых разрушений, которые война наносит этим героическим украинским городам. Однако неизменным мотивом, объединяющим все 12 сюжетов — есть надежда на нашу победу, и возвращение беззаботной счастливой жизни в каждый из этих городов.

Кирилл Хомяков, генеральный менеджер Binance в Украине, сказал:

— Цифровые активы, включая NFT, играют важную роль в оказании скорой и эффективной помощи в эти трудные для страны времена. Наш проект с Atlas Weekend и лучшими украинскими художниками Binance NFT – еще один шаг для поддержки наших пользователей, украинцев и страны в целом.

— Авторы рисовали родные города, свои дома и места, где проводили время со своими друзьями и близкими. Из-за визуального искусства мы пытались передать всю боль и отчаяние, от потерь и разрушений, причиненных войной, — рассказывает художник Владимир Хмура.

— Сейчас как никогда важно поддерживать Украину любым возможным способом. Именно поэтому мы с командой создаем проекты, направленные на поддержку украинцев. Как в мирное время фестиваль Atlas объединял разные виды украинской и мировой культуры, так и в этом проекте, совместном с Binance, объединились современные технологии NFT, популярные украинские артисты и художники, а также народные мотивы, которые присутствуют в работах. Эта коллаборация в очередной раз доказывает, насколько талантлива и многогранна наша нация. Создание проекта «Города-герои» – это сочетание музыки, искусства, новейших технологий и борьбы за свободу нашей страны. Мы благодарны нашим артистам за то, что они не молчат и взяли на себя ответственность стать посольствами городов, наиболее пострадавших от российской агрессии. Верим, что совсем скоро в каждом из этих городов мы сможем провести концерты под мирным небом, – комментирует основатель фестиваля Дмитрий Сидоренко.

Аукцион начнется 31 мая в 12:00 (по Киеву) и продлится 7 дней. Вся прибыль от продажи коллекции будет переведена в благотворительный фонд Music Saves UA в помощь пострадавшим семьям в соответствующих городах. Все зарегистрированные пользователи Binance могут поддержать инициативу.

NFT-маркетплейс Binance использует такую ​​же систему аккаунтов, что и Binance.com. Текущие пользователи Binance могут получить доступ к площадке и торговать с помощью своих аккаунтов на Binance. Новые пользователи могут просто зарегистрироваться на Binance.com, чтобы создать или зарегистрировать на платформе Binance свои NFT.

Про NFT-маркетплейс Binance

NFT-маркетплейс Binance предлагает открытую площадку для художников, создателей, энтузиастов криптовалют, коллекционеров NFT и любителей творчества по всему миру с лучшей ликвидностью и минимальными комиссиями. Binance NFT, состоящая из двух частей, премиальных событий и торгового рынка, содержит ценные предметы коллекционирования и доступную торговую площадку для всех своих пользователей.

Для получения дополнительной информации посетите https://www.binance.com/en/nft

Для сотрудничества творцов и художников: nft@binance.com

О фестивале Atlas

Фестиваль Atlas – самый масштабный фестиваль Восточной Европы, который ежегодно проходит в Киеве во вторую неделю июля, начиная с 2015 года. На сценах фестиваля в разные годы выступали такие артисты, как: The Prodigy, Kasabian, The Chemical Brothers, LP, The Chainsmokers, Black Eyed Peas, Three Days Grace, Apocalyptica, MONATIK, The Hardkiss, Тина Кароль, VERKA SERDUCHKA & band .

Фото — Instagram