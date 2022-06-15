Дерусификация! Как проголосовать за переименование объектов в Украине

В Украине продолжают избавляться от пережитков советского прошлого. Дерусификация дошла до переименования различных объектов в Украине, названия которых связаны с россией и сателлитами. Каждый украинец может приобщиться к выбору нового названия улицы, переулка, проспекта или площади.

Как проголосовать за переименование объектов в рамках дерусификации?

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За новый дерусифицированный вариант названия объекта проголосовать может каждый желающий украинец в приложении «Київ Цифровий» до 19 июня включительно. Чтобы проголосовать, выбирайте «Електронна демократія» ⟶ «Голосування за дерусифікацію», просматривайте список названий и нажмите «Проголосувати».

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Как сообщил секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко, в список сейчас вошли около 300 объектов, отобранные экспертной комиссией. Городские власти призывают жителей выбирать ответственно и сознательно, поскольку присвоение новых названий топонимическим объектам имеет важное историческое и национальное значение