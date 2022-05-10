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Lepta: приложение по взаимопомощи во время войны — как пользоваться

Lepta: приложение по взаимопомощи во время войны — как пользоваться

Министерство цифровой трансформации Украины создало бесплатное приложение для взаимопомощи во время войны Lepta.

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Это приложение позволяет эффективно объединять всех небезразличных для скорой помощи нуждающимся. Но можно создавать инициативы и запросы, чтобы помогать нуждающимся, оказывать и получать необходимую поддержку — в нужное время и в нужном месте, благодаря картографическому сервису видеть, кто и где нуждается в помощи рядом с вами, объединяться с другими украинцами, чтобы помогать и поддерживать друг друга.

Приложение Lepta можно скачать на iOS та Android.

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