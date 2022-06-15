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Астролог объяснила, в чем феномен Валерия Залужного как Главнокомандующего ВСУ

Астролог объяснила, в чем феномен Валерия Залужного как Главнокомандующего ВСУ

Ожесточенность и мастерство, с которыми украинская армия дает отпор российскому агрессору, восхищает весь мир. Наши военные успехи стали возможны не только благодаря современному способу ведения боевых действий, но и благодаря новому поколению генералов. В частности, Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.

На днях на YouTube-канале Нового вышло полное досье на «железного генерала». Интересные факты из биографии, подробности о карьерных взлетах и ​​личной жизни, архивные детские и юношеские фото – все это в ролике! ‎

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Среди прочего, в досье – комментарий эксперта Нового канала, специалиста по Западной Астрологии Юлии Опалат. Она объяснила, почему с астрологической точки зрения Валерий Залужный идеально подходит на роль Главнокомандующего ВСУ.

– Валерий родился под самым патриотическим знаком зодиака. Он Рак, – рассказала астролог. – У этого знака очень крепкая, почти подсознательная связь с Родиной, со своими корнями. Он выбрал своим предназначением защиту Родины, ведь это очень резонирует с его энергиями. Также Валерию присущи такие свойства, как хозяйственность, живучесть и адаптабельность. То есть умение подстраиваться под обстоятельства. Это очень кстати в его деятельности как главнокомандующего и генерала, где необходимо уметь виртуозно адаптироваться.

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