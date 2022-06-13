Какая афера стоит за невинными объявлениями в сети

Ведущая проекта «Аферисты в сетях» (Новый канал) Елена-Кристина Лебедь разоблачила новую схему мошенников

Из-за полномасштабной войны россии против Украины очень многие оказались в тяжелом положении — кто-то остался без крова, кто-то без доходов. Этим и пользуются злоумышленники, которые предлагают бесплатную помощь, а сами выманивают у людей деньги. Детальнее об этой мошеннической схеме рассказала ведущая проекта «Аферисты в сетях» на Новом канале Елена-Кристина Лебедь.

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– Вы точно могли видеть множество объявлений с примечанием «Отдам бесплатно». Сейчас это актуально, потому на это и ловят. В чем состоит афера. Сейчас многие находятся в затруднительном положении, поэтому с радостью отзываются на объявления, где что-то отдают бесплатно, – рассказала Елена-Кристина. — Когда человек пишет, что готов забрать вещь, мошенник сразу начинает его эмоционально привязывать к себе: «Я вас так понимаю, это такой ужас, собрал вам три мешка бесплатных вещей!» Но тут у него появляется маленькая просьба — прислать за доставку 150-300 гривен, потому что он помогает всему миру и весь «в минусах».

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Может показаться, что это мелочь – какие-то 300 гривен за три мешка всякой всячины. Поэтому жертва аферы без размышлений отсылает эту сумму.

— Но 300 гривен это тоже деньги, никто их на дороге не находит, и на огороде они не растут. В общем, как только человек отправляет эту сумму и начинает ожидать посылку, его сразу блокируют, — объяснила схему ведущая Нового канала. — Запомните главное правило: сначала вы получаете что-то, а потом оплачиваете. Если просят сделать наоборот, то это 100% аферисты.