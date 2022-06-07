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Что такое ДРГ?

Что такое ДРГ?

С началом полномасштабной войны во многих городах Украины активизировались диверсионно-разведывательные группы (ДРГ). Соответственно, украинцам хочется разобраться, что это такое, как их распознать и кому сообщать, когда удается их обнаружить.

Что такое ДРГ?

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Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) – это высокомобильное подразделение специального назначения. Обычно эти группировки используются для разведки и диверсий в тылу врага.

Участники ДРГ могут находиться на территории противника в течение долгого времени, ассимилироваться, слиться с социумом, а затем в нужный момент проявить себя. В частности, диверсионно-разведывательная группа выполняет сбор данных об укрепленных точках врага, объектах, обладающих стратегической ценностью.

Вся информация, которую ДРГ может собрать на территории противника, и все действия, которые могут совершить участники группировки, носят преступный характер. Ведь это прямая работа на врага.

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Что делать, если вы обнаружили ДРГ?

  1. Зафиксируйте их приметы (одежду, внешность и т.п.).
  2. Не показывайте им документы, не подсказывайте дорогу.
  3. Не давайте телефон для звонка, а если дали, то зафиксируйте номер, на который они звонили.
  4. Также важно зафиксировать время и место, где видели диверсантов, их количество, содержание разговора, номера, цвет и марки автомобилей, направление движения, приметы. Об этом нужно сообщить правоохранительным органам, в частности СБУ, или терробороне.

Если вы встретили подозрительное лицо, которое кажется вам диверстаном, обязательно сообщайте в официальные инстанции.

Официальный чат-бот СБУ в телеграммах: @stop_russian_war_bot.

Контактные телефоны терробороны ВСУ по номеру 102.

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