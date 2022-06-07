С началом полномасштабной войны во многих городах Украины активизировались диверсионно-разведывательные группы (ДРГ). Соответственно, украинцам хочется разобраться, что это такое, как их распознать и кому сообщать, когда удается их обнаружить.
Что такое ДРГ?
Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) – это высокомобильное подразделение специального назначения. Обычно эти группировки используются для разведки и диверсий в тылу врага.
Участники ДРГ могут находиться на территории противника в течение долгого времени, ассимилироваться, слиться с социумом, а затем в нужный момент проявить себя. В частности, диверсионно-разведывательная группа выполняет сбор данных об укрепленных точках врага, объектах, обладающих стратегической ценностью.
Вся информация, которую ДРГ может собрать на территории противника, и все действия, которые могут совершить участники группировки, носят преступный характер. Ведь это прямая работа на врага.
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Что делать, если вы обнаружили ДРГ?
Если вы встретили подозрительное лицо, которое кажется вам диверстаном, обязательно сообщайте в официальные инстанции.
Официальный чат-бот СБУ в телеграммах: @stop_russian_war_bot.
Контактные телефоны терробороны ВСУ по номеру 102.