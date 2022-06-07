Зарплата в Украине 2022: как изменилась средняя зарплата во время войны

Зарплата в Украине 2022 изменилась во время войны в Украине. Об этом сообщили в НБУ. Какая средняя зарплата в Украине во время войны, читай в материале

Новый учебный год в школах в Украине начнется 1 сентября в режиме офлайн – Минобразования

Related video

Зарплата в Украине 2022: изменения во время войны

С начала войны зарплаты в Украине сократились на 25-50%. Такие данные озвучены в макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка.

«‎Большинство предприятий не в состоянии выплачивать зарплату на довоенном уровне. По разным опросам, падение зарплат в частном секторе в среднем составило от 25% до 50% по сравнению с довоенным временем».

Увеличивается количество предприятий, которые снизили оплату труда на 10–50%. Речь идет о секторах энергетики, услуг, транспорта и торговли.

При этом значительная доля сельскохозяйственных предприятий – не изменили или даже повысили зарплату сотрудников. Больше также начали получать водители, медики и фармацевты.

В бюджетном секторе дела обстоят лучше. Сотрудников частично отправляли в простой с выплатой 2/3 зарплаты. Ранее сообщалось, что Всемирный банк выделит Украине 1,5 млрд долларов, которые будут направлены на заработные платы работникам бюджетной сферы.

Читай также:

Маникюр украинский 2022: идеи дизайна в фото

Что ждёт Украину? Гороскоп на 2022 год для нашей страны