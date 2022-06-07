Зарплата в Украине 2022: как изменилась средняя зарплата во время войны

Зарплата в Украине 2022 изменилась во время войны в Украине. Об этом сообщили в НБУ. Какая средняя зарплата в Украине во время войны, читай в материале
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Зарплата в Украине 2022: изменения во время войны
С начала войны зарплаты в Украине сократились на 25-50%. Такие данные озвучены в макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка.
«Большинство предприятий не в состоянии выплачивать зарплату на довоенном уровне. По разным опросам, падение зарплат в частном секторе в среднем составило от 25% до 50% по сравнению с довоенным временем».
Увеличивается количество предприятий, которые снизили оплату труда на 10–50%. Речь идет о секторах энергетики, услуг, транспорта и торговли.
При этом значительная доля сельскохозяйственных предприятий – не изменили или даже повысили зарплату сотрудников. Больше также начали получать водители, медики и фармацевты.
В бюджетном секторе дела обстоят лучше. Сотрудников частично отправляли в простой с выплатой 2/3 зарплаты. Ранее сообщалось, что Всемирный банк выделит Украине 1,5 млрд долларов, которые будут направлены на заработные платы работникам бюджетной сферы.
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