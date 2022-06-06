Дэн Рейнольдс из Imagine Dragons поднял флаг Украины на концерте в Праге (ВИДЕО)

5 июня в Праге состоялся концерт культовой американской поп-рок-группы Imagine Dragons, во время которой солист коллектива Дэн Рейнольдс поднял флаг Украины

Видео момента появилось в Instagram.

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Сообщают, что желто-синий флаг солисту передала харьковчанка, жительница разрушенной оккупантами Северной Салтовки. Музыкант без раздумий взял его и продолжил выступать.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Viktória Vidová ???? (@viktoria_311)

Отметим, что Imagine Dragons несколько раз выступали в Украине. Каждый раз они на сцене поднимали флаг Украины.

С начала полномасштабной войны в Украине группа Imagine Dragons поддержали нашу страну на благотворительном марафоне Save Ukraine. Также они отменили концерты в россии.

Фото — Getty Images

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