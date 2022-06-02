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Звание «Герой Украины» получил выпускник Львовской академии сухопутных войск

Звание Герой Украины получил выпускник Львовской академии сухопутных войск

Золотую звезду Героя Украины 24-летний старший лейтенант Дмитрий Дозирчий получил за прорыв вражеских войск в Херсонской области, что позволило спасти из окружения бригаду ВСУ

Как информирует Lviv.Media, об этом сообщает издание Армия.Inform.

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Дмитрий Дозирчий родом из поселка Литин в Винницкой области, и с детства планировал связать свою жизнь с войсками. Выбирая военную профессию, он, несмотря на желание стать военным автомобилистом, готовящимся в Одессе, поступил в 2015 году во Львовскую академию сухопутных войск имени Гетьмана Петра Сагайдачного, где уже училась его старшая сестра Оксана. Там он получил специальность командира танковых и механизированных подразделений, и после окончания академии летом 2019 стал командиром танкового взвода. А уже через два месяца возглавил танковую роту.

Звание Герой Украины получил выпускник Львовской академии сухопутных войск

Его подразделение было в зоне ООС, однако непосредственного участия в боях он не принимал. Свой первый бой лейтенант дал врагу в кровавое утро 24 февраля, на юге Херсонской области.

Получив приказ командования, танкисты старшего лейтенанта Дозирчего совершили 80-километровый бросок в Новую Каховку, однако впоследствии вернулись к стратегическому Антоновскому мосту, который соединяет Херсон с левым берегом Днепра. Чтобы избежать угрозы оцепления украинских войск, ему поручили удержать этот мост для ухода колонны бригады.

– А первый бой дали врагу еще на пути продвижения, попав в засаду. Мы увидели машину с украинскими номерами регистрации. Присмотрелись, а там — враг. Я приказал на поражение. Оккупанты испугались и побежали в лес. Но это их не спасло, наши ребята отработали по захватчикам, как положено, – говорит Дмитрий.

На подходе к мосту танкисты дали бой оккупантам и уничтожили миномет, радиолокационную станцию, противотанковые средства и живую силу противника. Однако не обошлось без потерь среди наших защитников.

Звание Герой Украины получил выпускник Львовской академии сухопутных войск

Тем не менее, украинские танки прорвали вражескую оборону, удержали мост в течение дня и обеспечили беспрепятственное отступление своей бригады. За этот подвиг, согласно Указу Президента Украины № 139/2022 от 16 марта 2022 года, старшему лейтенанту Дмитрию Леонидовичу Дозирчему было присвоено звание Герой Украины с орденом «Золотая Звезда».

Фото — з власного архіву Дмитра Дозірчого, Армія Inform

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