Начался набор выпускников 2022 на участие в проекте Содействие Дети Мультитест? Будь The Best!

Как стало известно несколько месяцев назад выпускники школ этого года не будут сдавать Внешнее Независимое Оценивание. Причина такого решения Министерства образования и науки Украины очевидна – полномасштабная война, которую начала россия. Но это не значит, что вступительной кампании 2022 года не будет или что будут принимать всех желающих.

В 2022 году абитуриентам предстоит составить общий мультитест. И чтобы лучше понять его специфику и структуру был разработан проект СпівДія Діти «Мультитест? Будь The Best!» Это бесплатная экспресс-подготовка абитуриентов в Национальный трехкомпонентный мультитест – в офлайн или онлайн формате на выбор. Проект реализуется командой СпівДія Діти при поддержке Детского фонда ООН UNICEF Ukraine и Министерства молодежи и спорта Украины.

ЗНО 2022: упрощенная версия и как зарегистрироваться для прохождения теста на поступление

Всех желающих выпускников будут готовить более 30 преподавателей высокой квалификации по трем школьным предметам: математика, украинский язык и история Украины. Ведь именно эти дисциплины будут включены в тест. Подготовительный курс состоит из 42 часов – по 14 часов на каждый предмет. Онлайн приобщиться к занятиям можно из любого уголка Украины и мира, а Офлайн-занятия доступны в Виннице, Ивано-Франковске, Луцке, Львове, Тернополе и Хмельницком.

Чтобы зарегистрировать бесплатную экспресс-подготовку абитуриентов, нужно заполнить форму по ссылке. Дедлайн – 1 июня. Учеба в рамках «Мультитест? The Best!» продлится до 10 июля.

Война не разрушит самые смелые мечты наших детей о собственном будущем!