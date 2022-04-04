ЗНО 2022: упрощенная версия и как зарегистрироваться для прохождения теста на поступление

Из-за войны в Украине, которую решил российский агрессор, в Украине было принято решение упростить ВНО для абитуриентов в 2022 году. Соответствующий законопроект приняла Верховная Рада Украины. Таким образом, государство пытается поддержать детей, которые сейчас проходят через войну, но планируют в этом году поступать в украинские университеты.

«Отмечаю: мы не отменяем ВНО, а упрощаем его. Я понимаю, что это не «панацея» для всей страны, но мы делаем по максимуму для того, чтобы сделать вступительную кампанию прозрачной, честной и для всех одинаковой», – заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак в комментарии «УП. Жизнь».

Какова альтернатива ВНО 2022, как на нее зарегистрироваться и к чему готовиться детям, рассказал на пресс-конференции 1 апреля 2022 года глава МОН Сергей Шкарлет.

Что будут сдавать абитуриенты в 2022 году для поступления в украинские университеты?

В этом году все желающие поступить в украинские университеты будут сдавать один мультипредметный тест. Он будет состоять из трех предметов: украинского языка (без заданий по украинской литературе), математики и истории Украины. В тесте будет 60 заданий. На их выполнение будет отведено 80 минут. Почему выбрали эти три предмета? «Потому что все они изучаются примерно в одинаковых условиях», — ответил Сергей Шкарлет.

Как будет оцениваться упрощенное ВНО 2022 года?

Мультидисциплинарный тест будет оцениваться отдельно по каждому предмету в тестовых баллах по шкале 100-200.

Как будет проводиться тестирование?

Тестирование абитуриентов в 2022 году будет проводиться офлайн. Такое решение было принято в связи с возможной технической перегрузкой и проблемами с аутентификацией ребенка в случае онлайн-тестирования. Выпускники должны будут прийти к определенному в районе месту жительства или месту временного пребывания центру тестирования.

Из-за угрозы воздушных тревог в разных регионах тестирование будет проводиться в разные дни. По словам председателя комитета Верховной Рады по вопросам образования и науки Сергея Бабака на прохождение теста у выпускников будет минимум 10 дней и это без учета возможной дополнительной сессии. Если кто-то не сможет прийти на ВНО сегодня, сможет это сделать в следующий раз. Каждый раз варианты тестов будут разными.

Как вернуть деньги за пробное ВНО 2022

Воздушная угроза во время проведения ВНО 2022

Возможность воздушной тревоги во время проведения тестирования 2022 года не исключается. Поэтому при возникновении процесс будет приостановлен, а все его участники перейдут в безопасное место. После окончания тревоги выпускники смогут вернуться к тестированию.

Как зарегистрироваться на ВНО 2022 года?

Важно: на единый мультимедийный тест нужно зарегистрироваться до 9 апреля. Для этого необходимо создать регистрационную карточку и отдать ее руководителю учебного заведения или отправить в соответствующий региональный центр оценки качества образования. Создать карту можно по ссылке. Если абитуриент по каким-либо причинам не успел распечатать, передать или отправить документы до 9 апреля, оформление регистрационной карты будет достаточно.

ВНО на временно оккупированных территориях

Из-за значительной опасности провести тестирование на временно оккупированных территориях невозможно. Чтобы составить ВНО, детям из таких регионов нужно переехать на подконтрольные украинским властям территории. Для этого будут введены дополнительные и специальные сессии. Подобные сессии, планируется, будут проведены даже на территории Западной Европы.