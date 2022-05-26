Рецепт кабачковых оладьев от финалистки Супермодели по-украински Вики Маремухи

Участница модельного реалити Нового канала, которая сейчас вынашивает первенца, рассказала, чем питается

Оладьи из кабачков – действительно идеальное блюдо: это и полезно, и сытно, просто и быстро в приготовлении и невероятно вкусно. Своим рецептом такого блюда поделилась финалистка второго сезона реалити «Супермодель по-украински» (Новый канал) Вика Маремуха.

— Скоро начнется сезон кабачков, а значит, все смогут готовить простые и быстрые блюда. Чтобы сделать вкус более интересным, попробуйте добавить к сметане сыр дорблю и перемешать — подавайте такой соус вместе с оладьями, будет пикантно, — посоветовала Вика.

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Ингредиенты:

кабачок – 2-3 шт.;

мука – 2 ст. л.;

яйцо – 1 шт.;

чеснок – 1 зубчик;

соль – по вкусу;

укроп – щепотка;

растительное масло – для жарки;

сметана – для подачи;

сыр дорблю (или другой сыр с плесенью) – по желанию.

Способ приготовления: