Указом от 24.02.2022 г. № 69/202 Президент Украины Владимир Зеленский объявил общую мобилизацию. К выполнению боевых действий были привлечены почти все резервисты. На протяжении более двух недель они стойко защищали нашу Родину от российских оккупантов, благодаря чему врагам до сих пор не удалось реализовать задуманные планы. 15 марта начальник Управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач выступил с официальным заявлением о том, что в Украине началась вторая волна мобилизации. Сейчас на службу призывают военнообязанных других категорий, прежде всего, имеющих боевой опыт. Что такое мобилизация? Мобилизация — это совокупность мероприятий, которые направлены на приведение вооруженных сил и государственной инфраструктуры в военное положение. Ее объявляют на фоне чрезвычайных обстоятельств в стране или мире. Мобилизация может быть общей (проводится в масштабе всего государства) и частной (проводится на отдельной территории с целью повышения боевой готовности вооруженных сил или отдельных ее формирований). Как происходит мобилизация в Украине, как проходит обучение военных и ответы на другие актуальные вопросы по этому теме можно найти на страницах Нового канала. Когда закончится мобилизация в Украине 2022?

Согласно Указу Президента Украины Владимира Зеленского от 24.02.2022 г. № 69/202, мобилизация должна быть осуществлена на территории Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областей и города Киева.

Призыв военнослужащих должен проводиться в течение 90 суток со дня вступления в силу этого указа на всей территории государства. То есть, мобилизация в Украине 2022 закончится 24 мая. Однако дата может меняться в зависимости от ситуации. Если война на территории нашей страны продлится, сроки мобилизации будут продолжены.

Мобилизация после 24 мая

Так, во время недавнего брифинга начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач заявил, что в Украине могут продлить всеобщую мобилизацию.

И, скорее всего, продлят. «Все зависит от ситуации, которая сложится к тому моменту, когда она [мобилизация] должна закончиться. Если такая нужда будет, будут продолжаться боевые действия, то однозначно нужно будет пополнить специалистами наши воинские части. Поэтому руководством будет продолжена мобилизация после 24 мая», — заметил Горбач.

И сейчас понятно, что боевые действия на территории Украины 24 мая, к сожалению, не завершатся. Напомним, что 13 мая 2022 года министр обороны Алексей Резников предупредил украинцев, что «мы входим в новую, долгосрочную фазу войны».

Какая волна мобилизации будет после 24 мая – неизвестно, но, скорее всего, ничего не изменится по сравнению с ситуацией на нынешний момент.