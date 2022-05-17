Александр Педан – о съемках с риском для жизни и героях среди нас

Телеведущий начал новый сезон YouTube-проекта с Чернигова и истории волонтера-водителя Романа

Ведущий Нового канала и общественный деятель Александр Педан вместе со своей командой возобновили социальный проект «Знай своїх». Первый сезон был посвящен переселенцам, которые в 2014 году переехали из Крыма и с востока Украины. Второй сезон – о благотворительных организациях и фондах.

– Третий сезон проекта мы назвали «Знай своїх. Волонтери», потому что он – о неравнодушных украинцах, которые помогают во время войны, – рассказывает Педан. – Мы ездили в Черновцы, Тернополь, Львов, Чернигов, в Хмельницкую область и в Киев. Будет шесть выпусков. Проект создан, чтобы поблагодарить этих людей. Чтобы показать другим, как можно. Наши волонтеры – лучшие!

«Знай своїх»: Александр Педан снимает YouTube-проект о волонтерстве во время войны

Первый выпуск «Знай своїх. Волонтери» посвятили городу Чернигову.

– Мы снимали это видео не первым, но решили начать показывать с него. Оно максимально передает атмосферу того, что сейчас происходит в Украине, – говорит Александр Педан. – Сейчас ее невозможно почувствовать на западе страны. Конечно, это хорошо. Но тем не менее все должны знать, как тяжело было и есть городам в оккупации. И насколько там опасно. Поделюсь, что за день до нашего приезда на трассе к уже освобожденному Чернигову, по которой мы ехали, взорвался на мине автомобиль. А на следующий день, к сожалению, погиб еще и тракторист. Также нам важно было показать ужасные и тяжелые для восприятия кадры разрушенных зданий в Черниговской области и в центре Чернигова.

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Героем выпуска стал парень Роман. По профессии он фотограф, но с началом войны стал волонтером-водителем.

– У Романа была машина, так что он понял, что может делать что-то полезное, – рассказывает Педан. – Сначала случайно подвез человека, а потом начал вывозить людей из разных опасных мест. Также возил иностранных журналистов в Бородянку, Бучу. Показывал им, что на самом деле происходит в Украине. Это очень важно! А в последнее время он возит точечно, по запросам, гуманитарную помощь в города, которые были под оккупацией. Мы решили не просто пообщаться с ним где-нибудь в Киеве, а пройти полный путь волонтера. Отвезли гуманитарную помощь в Чернигов. Сначала нашли людей в Хмельницком и Тернополе, которые помогли нам загрузить два полных багажника. Взяли только то, что было действительно необходимо семьям и пожилым людям. И сняли об этом очень классный сюжет.

Первый выпуск проекта «Знай своїх. Волонтери» смотрите по ссылке.