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Приложение Zrada: что это, как пользоваться и как установить

Приложение Zrada: что это, как пользоваться и как установить

Украинские программисты разработали новое украинское приложение под названием Zrada. Его цель – это бойкот товаров, имеющих связь с экономикой россии.

Приложение Zrada: что это, как пользоваться и как установить

Приложение было создано для тех, кто не хочет спонсировать варварскую войну россии против Украины. Программа помогает обнаруживать в магазинах производителей, работающих на российский рынок. Все, что нужно – это просканировать штрих-код товара или продукта. Приложение определяет производителя и через несколько секунд находит позицию компании производителя и ее связь с экономикой россии.

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Сейчас в приложении Zrada доступно около 500 тысяч отдельных единиц товаров. Каждый день команда работает над обновлением своей базы, следя за брендами и их позицией по войне россии против Украины.

Зачем же нужна Zrada? Чтобы остановить войну! Компания, работающая с россией, платит налоги, которые идут на финансирование российской армии. Чтобы остановить россию, пользователи и компании по всему миру должны отказаться от поддержки российской экономики.

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