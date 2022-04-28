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В Украине на программу «Є-підтримка» дополнительно выделят 2 млрд грн

є-Підтримка 6500: на помощь украинцам выделят еще 2 миллиарда гривен

Многие люди до сих пор не получили выплату по программе «Є-підтримка» для тех, кто потерял работу во время войны

За неимением средств деньги до сих пор не получили те, кто подавал заявки в конце марта. Об этом написал премьер-министр Денис Шмигаль в Telegram.

Дополнительные 2 млрд. грн. позволят выплатить по 6 500 грн. еще 300 тыс. украинцев.

Напомним, что сейчас вынужденные переселенцы могут также в Дії подать заявку на получение статуса внутренне перемещенного лица (ВПЛ). После подтверждения статуса ВПЛ взрослые смогут получить выплату в размере 2000 грн, дети – 3000 грн.

Принято: Что предусматривает резолюция по защите украинских переселений от Европарламента?

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