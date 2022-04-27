ВСУ уничтожили ЗРК «Стрела-10», размещавшегося на российских позициях острова Змеиный. В материале Нового канала рассказываем хронологию событий. Читай дальше все детали об уничтожении ЗРК «Стрела-10»

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ЗРК «Стрела-10» уничтожен ВСУ на острове Змеиный

26 апреля в Черноморской операционной зоне Вооруженными силами Украины нанесены удары по враждебным позициям на оккупированном острове Змеиный. Как результат — попадание в пункт управления, уничтожение зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10» и потери личного состава противника, количество которых уточняется. Об этом сообщается на официальной странице Оперативного командования «Південь» Вооруженных сил Украины в Facebook.

По состоянию на утро 27 апреля известно, что в Черноморской операционной зоне корабельная группировка флота оккупантов с подводными лодками продолжает держать напряженность по поводу вероятности нанесения по Украине ракетных ударов. Также вражеские силы готовят провокации с ракетными ударами по Приднестровью, чтобы обвинить нашу страну в нападении на непризнанную республику.