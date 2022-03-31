Куда обращаться если изнасиловали во время войны: Маша Ефросинина рассказала, что делать

Телеведущая готова лично найти пострадавшим специалиста по психологической помощи
В Украине уже больше месяца продолжается полномасштабная война, которую против нас развязала российская федерация. Солдаты страны-агрессора беспощадно убивают мирное население, в том числе детей, мародерят, издеваются над женщинами и девушками, насилуют их. В Сети распространяются истории о страшных зверствах, которые совершают рашисты. По информации некоторых Telegram-каналов, жертвами сексуального насилия со стороны солодов рф становятся даже подростки и дети в возрасте 11-12 лет.
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Эта тема привлекла внимание Маши Ефросининой — украинской телеведущей, которая также является почётным послом ООН в Украине, председателем Попечительского совета фонда «Твоя опора» и основательницей благотворительного фонда «Маша». На своей официальной странице в Instagram Маша опубликовала публичное обращение к жертвам сексуального насилия и людям, ставшим свидетелями этих страшных преступлений. Она призвала не молчать о пережитом, обязательно обращаться за помощью, чтобы правоохранительные органы могли наказать этих нелюдей.
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«Впервые о факте изнасилования украинок оккупантами мне пришло сообщение из Херсона… Написала женщина, утверждая, что из 11 изнасилованных только шесть женщин выжили. Я позвонила с этим замминистру внутренних дел. Ответ: «Мария, сейчас мы это проверяем», – написала в Instagram Маша Ефросинина. — Девушки, родные, я все вам сказала в видео. Прошу вас, не молчите, предоставьте любую информацию, которая поможет правоохранителям фиксировать факты издевательства, привлечь зверей к ответственности и наказать их. Молю вас! Также я призываю всех, кто имеет информацию о совершении оккупантами очередных зверств, сообщать об этом соответствующим органам».
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Куда обращаться жертвам сексуального насилия во время войны: полный список контактов
В описании под видеообращением Маша Ефросинина также составила полный список контактов, куда следует обращаться жертвам сексуального насилия. Ниже мы публикуем все пункты помощи с активными ссылками и номерами телефонов.
Кроме того, Маша Ефросинина заявила, что готова лично заняться поиском для жертв сексуального насилия специалиста, который будет сопровождать их психологически: «Если чувствуете, что у вас есть силы получить психологическую помощь (бесплатную) квалифицированных в этом вопросе специалистов, пишите мне лично на почту – a.kariakina@mashafund.org.ua».