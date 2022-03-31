Куда обращаться если изнасиловали во время войны: Маша Ефросинина рассказала, что делать

Телеведущая готова лично найти пострадавшим специалиста по психологической помощи

В Украине уже больше месяца продолжается полномасштабная война, которую против нас развязала российская федерация. Солдаты страны-агрессора беспощадно убивают мирное население, в том числе детей, мародерят, издеваются над женщинами и девушками, насилуют их. В Сети распространяются истории о страшных зверствах, которые совершают рашисты. По информации некоторых Telegram-каналов, жертвами сексуального насилия со стороны солодов рф становятся даже подростки и дети в возрасте 11-12 лет.

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Эта тема привлекла внимание Маши Ефросининой — украинской телеведущей, которая также является почётным послом ООН в Украине, председателем Попечительского совета фонда «Твоя опора» и основательницей благотворительного фонда «Маша». На своей официальной странице в Instagram Маша опубликовала публичное обращение к жертвам сексуального насилия и людям, ставшим свидетелями этих страшных преступлений. Она призвала не молчать о пережитом, обязательно обращаться за помощью, чтобы правоохранительные органы могли наказать этих нелюдей.

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«Впервые о факте изнасилования украинок оккупантами мне пришло сообщение из Херсона… Написала женщина, утверждая, что из 11 изнасилованных только шесть женщин выжили. Я позвонила с этим замминистру внутренних дел. Ответ: «Мария, сейчас мы это проверяем», – написала в Instagram Маша Ефросинина. — Девушки, родные, я все вам сказала в видео. Прошу вас, не молчите, предоставьте любую информацию, которая поможет правоохранителям фиксировать факты издевательства, привлечь зверей к ответственности и наказать их. Молю вас! Также я призываю всех, кто имеет информацию о совершении оккупантами очередных зверств, сообщать об этом соответствующим органам».

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Куда обращаться жертвам сексуального насилия во время войны: полный список контактов

В описании под видеообращением Маша Ефросинина также составила полный список контактов, куда следует обращаться жертвам сексуального насилия. Ниже мы публикуем все пункты помощи с активными ссылками и номерами телефонов.

Если Вы находитесь на территории Украины:

Национальная полиция Украины – 102

(по регионам – https://www.facebook.com/UA.National.Police/posts/291018919834812)

– 102 (по регионам – https://www.facebook.com/UA.National.Police/posts/291018919834812) Органы прокуратуры

(по регионам – https://gp.gov.ua/ru/posts/sajti-oblasnih-prokuratur)

(по регионам – https://gp.gov.ua/ru/posts/sajti-oblasnih-prokuratur) Военная администрация – по месту совершения преступления или по месту нахождения.

– по месту совершения преступления или по месту нахождения. Медицинская помощь – 103

– 103 Бесплатная правовая помощь – 0 800 213 103

– 0 800 213 103 Национальная горячая линия – 116 123

TELEGRAM-КАНАЛЫ:

Если вы находитесь на временно оккупированной территории:

Телефонная линия Офис Генерального прокурора по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта: (096) 755-02-40 или conflict2022.ua@gmail.com;

по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта: (096) 755-02-40 или conflict2022.ua@gmail.com; Информацию можно передать Международному уголовному суду – otp.informationdesk@icc-cpi.int. Письма принимают на любом языке.

Кроме того, Маша Ефросинина заявила, что готова лично заняться поиском для жертв сексуального насилия специалиста, который будет сопровождать их психологически: «Если чувствуете, что у вас есть силы получить психологическую помощь (бесплатную) квалифицированных в этом вопросе специалистов, пишите мне лично на почту – a.kariakina@mashafund.org.ua».