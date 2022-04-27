Первые витамины на тарелке! Как приготовить быстро весенний салат из свежей зелени – простой рецепт

Весной просыпается природа и появляется свежая зелень. Издавна наши предки употребляли в пищу молодую крапиву и одуванчики, ведь знали, что они богаты витаминами. К примеру, крапива усиливает иммунитет благодаря большому содержанию витаминов А и С. Не менее полезен и одуванчик. В его листьях есть витамины А, С, К, Е. Традиционно его используют в китайской народной медицине для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта. Крапиву и одуванчики можно употреблять сырыми. Но вкуснее они в салате по рецепту Шефа и эксперта реалити Нового канала «На ножах» Алекса Якутова.

Вам понадобится:

Крапива – 50 г

Листья одуванчика – 50 г

Огурцы небольшие – 3 шт.

Редис – 5 шт.

Масло растительное – 3 ст. л.

Мед – 1 ст. л.

Горчица – 1 ч. л.

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Приготовление:

Листья одуванчиков и крапивы промываем и просушиваем. Выкладываем в глубокую тарелку. Берем огурцы, разрезаем пополам вдоль. Солим, перчим, поливаем растительным маслом и жарим их на гриле с двух сторон. Они получатся хрустящими и по вкусу, как цуккини. Теплые огурцы выкладываем в тарелку. Тонкими слайсами нарезаем редис. Высыпаем в тарелку. Делаем соус «Винегрет». Для этого соединяем растительное масло, мед, горчицу. Перемешиваем венчиком. Салат солим, поливаем сверху соусом и добавляем свежие травы, которые у вас есть. Например, укроп или петрушку. А если нет, можно лакомиться салатом и без них. Приятного аппетита!

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