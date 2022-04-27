Первые витамины на тарелке! Как приготовить быстро весенний салат из свежей зелени – простой рецепт
Весной просыпается природа и появляется свежая зелень. Издавна наши предки употребляли в пищу молодую крапиву и одуванчики, ведь знали, что они богаты витаминами. К примеру, крапива усиливает иммунитет благодаря большому содержанию витаминов А и С. Не менее полезен и одуванчик. В его листьях есть витамины А, С, К, Е. Традиционно его используют в китайской народной медицине для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта. Крапиву и одуванчики можно употреблять сырыми. Но вкуснее они в салате по рецепту Шефа и эксперта реалити Нового канала «На ножах» Алекса Якутова.
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