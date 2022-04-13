Зеленый борщ из первой огородной зелени от Алекса Якутова

В условиях войны нужно хорошо и своевременно питаться, чтобы иметь силы и здоровье. Важно также получать все необходимые витамины. Сейчас на прилавках появляется первая зелень – щавель, черемша, шпинат, укроп, зеленый лук, из которых можно сварить питательный зеленый борщ по рецепту Шефа и эксперта реалити «На ножах» (Новый канал) Алекса Якутова.

На 10 литров воды нужно взять:

Петушок – 1 шт.

Шпинат – 300 г

Черемша – 300 г

Щавель – 2 пучка

Крапива – 1 пучок

Зеленый лук – 100 г

Петрушка – 100 г

Укроп – 100 г

Острый перец – 1 шт.

Чеснок – 2 зубчика

Картофель – 800 г

Яйца – по одному на тарелку

Морковь – 2 шт.

Черный перец горошком – 4 шт.

Душистый перец – 3 шт.

Лавровый лист – 4 шт.

Корень петрушки – 1 шт.

Корень пастернака – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

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Приготовление:

Для зеленого борща бульон должен быть куриным. Поэтому берем петушка, промываем, зачищаем, чтобы не было потрохов. Кладем в холодную воду и доводим до кипения. Как только вода закипит, сливаем ее вместе с пеной, промываем петушка, заливаем чистой водой и ставим на маленький огонь. Добавляем корень петрушки, корень пастернака, целую луковицу, две морковки. Также опускаем в кастрюлю «букет Гарни». Для этого берем марлю, заворачиваем в нее душистый перец, черный перец горошком, лавровый лист, по возможности чабрец, розмарин и другие ароматные травы. Варим все вместе 2-3 часа. В это время берём свежий шпинат. Промываем и рвём его. Бросаем в кипяток. Не в бульон, а в простой кипяток. Быстро вытаскиваем и опускаем в ледяную воду. Делаем шоковое охлаждение. Благодаря этому шпинат не потеряет цвет и останется зеленым. Шпинат отжимаем от воды, кладем в блендер. Добавляем половину черемши и стручок острого перца, чеснок и соль по вкусу. Перебиваем в пасту. Получится своеобразный украинский соус песто. Когда бульон будет готов, вытаскиваем все, оставив только жидкость. Разбираем петушка. Нарезаем картофель. Варим его в бульоне. Добавляем в борщ украинский соус песто. Доводим по вкусу солью и перцем. Кладем мясо петушка. Промываем щавель, крапиву, шпинат, зеленый лук, укроп, петрушку, оставшуюся черемшу. Нарезаем и добавляем в борщ. Даем закипеть. Отвариваем яйца 3-4 минуты. Добавляем нарезанное яйцо в тарелку при подаче борща. Также кладем ложку сметаны. Можно при подаче также положить в тарелку греночки. Для этого рвем вчерашний хлеб на кусочки 3 на 3 см, поливаем домашним ароматным маслом, посыпаем нарезанным укропом и петрушкой и отправляем в духовку на пару минут.

Приятного аппетита!