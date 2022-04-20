Как оформить статус ВПЛ через Дію? Почему выдается ошибка при оформлении и что делать

Теперь статус внутриперемещенных лиц (ВПЛ) и соответствующие выплаты можно оформить в приложении «Дія» онлайн. Об этом сообщил руководитель Минцифры Михаил Федоров.

«Запустили комплексную услугу для внутриперемещенных лиц (ВПЛ). Люди, вынужденные покинуть свой дом и переехавшие в пределах Украины из-за полномасштабного вторжения РФ, могут оформить статус ВПЛ в «Действии» и получить выплату от государства – для себя и своих детей», — написал Федоров в Facebook.

Дія: какие новые услуги появились в приложении

Как оформить статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ) в «Дія»?

Обновите приложение «Дія» в смартфоне. Зайдите в «Послуги» и нажмите «Отримати статус ВПО». Эта услуга сейчас доступна только гражданам, имеющим биометрический загранпаспорт или ID-карту. Укажите текущее местоположение и подтвердите геолокацию (она необходима один раз, чтобы воспользоваться услугой). При наличии детей получите статус переселенца и для них. Для получения финансовой помощи выберите карту єПідтримка. Укажите, какая помощь необходима (потребности в медицинском обслуживании, образовании или гуманитарке) и оставьте контактные данные. Эту информацию получит Минсоцполитики. Как только появится возможность помочь, с вами свяжутся представители соцзащиты. Справка ВПЛ появится с вашими цифровыми документами в «Дія», ожидайте выплаты на карту Поддержка.

Как зарегистрировать ООО в Действие? Услуга снова доступна на портале

Почему выдается ошибка при оформлении статуса внутренне перемещенного лица (ВПЛ) в ««Дія» и что делать?

Сейчас в приложении «Дія» при оформлении статуса внутриперемещенного лица (ВПЛ) может выдаваться ошибка. Это нормально, ведь сейчас платформа перегружена из-за большого количества запросов. Просто попробуйте оформить статус ВПЛ позже.

Важно! Услуга в приложении «Дія» касается только тех людей, которые находятся в Украине и тех, кто до сих пор не имел статуса ВПЛ. Немного погодя появится возможность предоставиться на помощь для всех переселенцев.