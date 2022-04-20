Как оформить статус ВПЛ через Дію? Почему выдается ошибка при оформлении и что делать

Теперь статус внутриперемещенных лиц (ВПЛ) и соответствующие выплаты можно оформить в приложении «Дія» онлайн. Об этом сообщил руководитель Минцифры Михаил Федоров.
«Запустили комплексную услугу для внутриперемещенных лиц (ВПЛ). Люди, вынужденные покинуть свой дом и переехавшие в пределах Украины из-за полномасштабного вторжения РФ, могут оформить статус ВПЛ в «Действии» и получить выплату от государства – для себя и своих детей», — написал Федоров в Facebook.
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Почему выдается ошибка при оформлении статуса внутренне перемещенного лица (ВПЛ) в ««Дія» и что делать?
Сейчас в приложении «Дія» при оформлении статуса внутриперемещенного лица (ВПЛ) может выдаваться ошибка. Это нормально, ведь сейчас платформа перегружена из-за большого количества запросов. Просто попробуйте оформить статус ВПЛ позже.
Важно! Услуга в приложении «Дія» касается только тех людей, которые находятся в Украине и тех, кто до сих пор не имел статуса ВПЛ. Немного погодя появится возможность предоставиться на помощь для всех переселенцев.