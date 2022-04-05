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Как зарегистрировать ООО в Действие? Услуга снова доступна на портале

Регистрация ООО в Дія снова доступна

Регистрация ООО на основании модельного устава снова доступна в Дія. Об этом сообщили в Минцифре.

В начале войны регистрация Общества с ограниченной ответственностью была заблокирована из соображений безопасности. Теперь же Единый государственный реестр юридических лиц возобновил свою работу, поэтому услуга снова стала доступной.

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Как зарегистрировать ООО в Дія?

Зарегистрировать ООО можно по ссылке.

Как это сделать?

1. Авторизируйтесь на портале Дія.
2. Заполните онлайн форму.
3. Выберите необходимые настройки модельного устава или редакцию устава «по умолчанию».
4. Проверьте данные и подпишите документы КЭП.

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