В Украине началась третья волна мобилизации, по словам мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкив. И хотя официально информация не была подтверждена Генеральным штабом Вооруженных сил Украины, гражданам нужно знать, к чему готовится. В этом материале рассказываем, кто попадает в третью волну мобилизации 2022 в Украине, а кто не подлежит призыву на службу

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В связи с полномасштабной войной, которую рф развязала против нашей страны 24 февраля, в Украине ввели военное положение. В тот же день президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации сроком на 90 дней с возможностью продления. По закону, она проходит в четыре волны.

Когда отменят военное положение в Украине?

В первую очередь на службу призывают оперативный резерв — бывших военнообязанных, которые обладают боевым опытом или служили по контракту. Во вторую волну к выполнению боевых действий привлекают военнообязанных других категорий. Так, в нее попадают те, кто в период с 2014 года проходили срочную службу или служили по контракту.

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В Украине началась третья волна мобилизации: так ли это?

В официальном Telegram-канале мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкив появилось сообщение о том, что в Украине обьявили третью волну мобилизации. Соответствующее заявление было сделано в рамках оперативного отчета о ситуации в общине по состоянию на 6 апреля:

«‎Напоминаю, началась 3 волны мобилизации. Обращаюсь к военнообязанным мужчинам, в частности, приезжающим к нам из других областей – вы должны стать на военный учет. Помните, что защищать государство – обязанность каждого украинца».

Однако информация о третьей волне мобилизация не была подтверждена Генеральным штабом Вооруженных сил Украины. Исходя из этого, в сообщении, опубликованном мэром Ивано-Франковска Русланом Марцинкив в Telegram, опечатка. Согласно заявлению начальника Управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Романа Горбача от 15 марта, на данный момент в Украине проходит вторая волна мобилизации.

Кто попадает в третью волну мобилизации

Закон Верховной Рады Украины «О всеобщей мобилизации» определяет, что в третью волну мобилизации на службу привлекают офицеров запаса — военнообязанных, которые закончили военные кафедры ВУЗов. Именно эта категория призывников должна будет приступить к выполнению боевых действий в случае, если будет объявлена третья волна мобилизации.

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ВАЖНО!

Если вас без навыков владения оружием и подготовки направили на передовую, сообщите об этом на горячую линию по телефону:

0-800-500-410

0-800-500-442

044-454-44-99

Для оперативного реагирования и разрешения ситуации нужно назвать ФИО мобилизованного лица и номер воинской части, в которую направили.

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Будут ли мобилизовать женщин?

Женщины, состоящие на военном учете по соответствующим военно-учетным специальностям, могут быть призваны в воинские части на военную службу.

Мобилизация женщин будет происходить в отдельных случаях по наиболее дефицитным для Вооруженных Сил Украины и другим составляющим силам обороны военным специальностям:

медицинские;

связи;

вычислительная техника;

радиоэлектроники;

водители автотракторных (гусеничных) средств;

водолазы;

механики и монтажники авиационных машин;

картографии;

топогеодезии;

фотограммметрии;

аэрофотослужбы;

полиграфии;

кинорадиомеханики;

пищевой промышленности;

финансово-экономическую деятельность.

По словам Начальника управления персонала штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Романа Горбача, за время полномасштабной войны с россией ни одна женщина не была мобилизована без ее согласия.