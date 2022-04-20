Новый канал>Новости

Мобилизация 2022: кто не подлежит службе в армии

Мобилизация 2022: кто не подлежит службе в армии

3 марта 2022 года Верховная Рада Украины утвердила указ президента Владимира Зеленского о всеобщей мобилизации. Он определил очередь призыва резервистов украинской армии. Однако далеко не все граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет могут быть мобилизованы. Давайте разберемся, кого в военное состояние мобилизация не заденет.

Мобилизация в Украине: когда закончится и кого не берут

Кто не подлежит призыву во время мобилизации

  • кто был забронирован на период мобилизации и на военное время государственными органами власти и другими государственными организациями, органами местного самоуправления, за учреждениями, предприятиями и организациями;
  • кто был признан медкомиссией временно непригодным к военной службе по состоянию здоровья (до шести месяцев с необходимостью прохождения повторной комиссии);
  • мужчины и женщины, на содержании которых находятся трое и более детей до 18 лет (могут быть призваны на военную службу только в случае их согласия и только по месту жительства);
  • мужчины и женщины, которые одни воспитывают ребенка/детей до 18 лет (могут быть призваны на военную службу только в случае их согласия и только по месту жительства);
  • мужчины и женщины, воспитывающие ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 18 лет;
    мужчины и женщины, на содержании которых находится ребенок с инвалидностью (с видами нарушений функций организма III-IV степени их выражения);
  • мужчины и женщины, воспитывающие совершеннолетнего (18 — 23 лет) ребенка, являющегося лицом с инвалидностью I или II группы;
  • мужчины и женщины, которые являются опекунами, усыновителями, приемными родителями, попечителями, родителями-воспитателями и содержат детей-сирот и тех детей, которые были лишены родительской опеки (возрастом до 18 лет);
  • те, которые занимаются постоянным уходом за лицами, нуждающимися в заботе (в случае, если нет других граждан, которые могут взять на себя этот уход);
  • народные депутаты, депутаты Верховной Рады Крыма;

Мобилизация 2022 — Украина: как проходит обучение военных и ответы на часто задаваемые вопросы

Мобилизация 2022: как происходит в Украине, кого призовут во второй волне

А также работники определенных органов:

  • военного управления, воинских частей, учреждений, предприятий и организаций;
  • ВСУ;
  • Министерство обороны Украины;
  • Службы безопасности Украины;
  • Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины;
  • Национальная гвардия Украины;
  • Службы внешней разведки;
  • Национальная полиция Украины;
  • Государственная пограничная служба Украины;
  • Национальная гвардия Украины;
  • Национального антикоррупционного бюро;
  • налоговой милиции;
  • управление государственной охраны Украины;
  • Государственное бюро расследований;
  • Государственная исполнительная служба Украины
  • другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях.

По материалам vikna.tv

рекомендації
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь