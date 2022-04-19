Monobank продолжит обслуживать клиентов на территории ЛДНР и Крыма, но прекратит сотрудничать с теми кто находится на территории россии, Беларуси и других недружественных Украине

Monobank передумал прекращать обслуживание клиентов, которые до 24 февраля находились и не покинули оккупированный Крым и так называемые ДНР и ЛНР. Об этом сообщил соучредитель Monobank Олег Гороховский.

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Только в понедельник, 18 апреля, Monobank заявили, что прекращают обслуживать клиентов, которые до начала полномасштабного вторжения находились и не покинули россию, Беларусь, Крым, ЛДНР, Северную Корею, Сирию и Эритрею. Им рекомендовали карты платежной системы «Мир». В общей сложности планировали закрыть счета 11251 человека. Но на следующий день во вторник, 19 апреля» соучредитель Monobank Олег Гороховский сообщил, что после проведенного опроса в соцсетях счета пользователей в оккупированном Крыму и так называемых ЛНР и ДНР закрывать не будут. Результат показал, что 30% опрошенных высказались против.

«Не пора ссориться внутри. Есть общий враг, а остальные подождут. Решение о прекращении обслуживания выехавших до войны клиентов на территории временно оккупированных Украинских Крыма, Донецка и Луганска оказалось спорным. Я уважаю мнение всех и не хочу, чтобы мы ссорились. Мы не будем закрывать счета клиентам, выехавшим до 24.02 в Крым и в ОРДЛО», — отметил он и добавил, — «P.S. За решетку, Беларусь, Северную Корею, Сирию и Эритрею даже не просите».