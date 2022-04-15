Александр Педан снимает YouTube-проект о волонтерстве во время войны

Телеведущий покажет людей, которые помогают в тылу: занимаются гуманитаркой, расселяют и кормят переселенцев, вывозят жителей из горячих точек

С первых дней войны ведущий Нового канала Александр Педан начал активно волонтерить. В родном Хмельницком он помогает с налаживанием коммуникации, устраивает мероприятия для переселенцев, с командой воюет на информационном фронте, со своим проектом Junior проводит всеукраинские уроки физкультуры онлайн для детей. И это еще не все! Александр Педан начинает съемку нового сезона своего авторского проекта.

– До войны я активно занимался социальной деятельностью, – говорит Саша. – Мои соцсети были заточены на активности этого рода, мы с командой всегда несли в народ соответствующие месседжи. В частности, снимали проект «Знай своїх». Первый сезон был о переселенцах в Украине. О тех украинцах, которые переехали с востока и Крыма. Герои сезона нашли себя в других городах страны и показали своим примером, что никогда не нужно останавливаться. Видите, это оказалось актуальным и сейчас. Второй сезон проекта был о благотворительных организациях. Его очень живо поддержала аудитория. Там было о фондах, которые поддерживают деток и экоактивистов. Сейчас мы приступаем к съемкам третьего сезона «Знай своїх»!

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Педан с командой немного обновили концепцию проекта.

– Мы назвали сезон «Знай своїх. Волонтери», – рассказывает ведущий. – Проект будет о небезразличных украинцах, помогающих бороться с российским захватчиком тем, чем они могут и умеют. Этот сезон о людях, которые во время войны действуют в тылу: занимаются гуманитарной помощью, расселяют и кормят переселенцев, вывозят жителей из горячих точек. Хотим раскрыть и показать потенциал украинского волонтерского движения и то, что этот фронт в нашей стране чрезвычайно мощный. Он делает очень многое для общей победы. Решили снять шесть эпизодов проекта в разных городах. Каждый – примерно по 7-10 минут. У нашей команды есть пресс-карты и все необходимое. Сядем в две машины, поездим и снимем качественный контент, который будет мотивировать людей заниматься волонтерством. А волонтерам это будет благодарность за их работу!

«Знай своїх. Волонтери» от Александра Педана ждите уже в конце апреля на YouTube. Следите за новостями, чтобы не пропустить детали о премьере!

1 сезон проекта «Знай своїх»

2 сезон проекта «Знай своїх»