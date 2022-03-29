Александр Педан вместе с украинскими звездами проведет зарядку для школьников

Спортивное движение знаменитости набирает новые обороты

Ведущий Нового канала Александр Педан анонсировал серию онлайн-уроков #перемагаєморазом от своего спортивного движения Junior вместе с МОН, Институтом модернизации содержания образования и Комитетом физического воспитания и спорта. Теперь, кроме учителей, к таким урокам будут приобщаться и украинские звезды, чтобы больше заинтересовать детей физической активностью.

В понедельник, 28 марта, такую первую Fun up зарядку провел сам Александр Педан вместе с учительницами Марией Глобой из Черкасс и Натальей Боляк из Киева для младшей и средней школы соответственно.

– Игорь Охримчук, который проведет урок из Коростеня Житомирской области, и Анатолий Яковлев из закарпатского Королева создадут позитивный настрой двигательной активностью. Чтобы урок прошел интереснее, подготовьте любые два предмета, из которых можно сделать крестик (2 палки, 2 линейки или две скрученные футболки). Но если не найдете, то можно будет играть с нами и без них! ВНИМАНИЕ! ЛАЙКИ ОТ МЕНЯ – тем, кто разучит с нами кричалку на уроке и выложит ее в Инстаграм с #перемагаєморазом, – рассказал в своем Instagram Александр Педан.

Спортивное движение Александра Педана Junior запустило всеукраинские онлайн-уроки физкультуры

Junior уже разработали расписание онлайн-уроков физкультуры для школьников всех классов на текущую неделю. С ним можно ознакомиться ниже. К урокам приобщайтесь на YouTube-канале Juniorzua.

Расписание занятий на неделю с 28 марта по 3 апреля:

Младшая школа:

Пн. – 10 часов

Ср. – 10:00

Пт. – 10:00

Средняя школа:

Пн.– 11:00

Вт. – 10:00

Ср. – 11:00

Старшая школа:

Вт. – 11:00

Чт. – 11:00

Пт. – 11:00