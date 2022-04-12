Юрий Дудь новый президент РФ? Роднянский поделился мнением

Следующим президентом рф после Путина может стать известный российский блогер Юрий Дудь

Неожиданно, но такое мнение высказал известный украинский продюсер Александр Роднянский в эфире телеканала «Украина 24».

— Есть человек, обладающий и доверием, и электоральным потенциалом – это Юрий Дудь… Ни разу не вызывал ни одного вопроса к себе. Выступает жестко, говорит честно, при этом абсолютный русский патриот. Критикует жесточайшим образом режим. Именно он не боялся говорить с Навальным, когда все боялись, он сделал с ним несколько самых мощных интервью, – рассказал продюсер.

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По мнению Роднянского, Дудь – человек безупречной репутации, который может стать крупным политическим лидером.

Напомним, что сам Дудь выступает против российского вторжения в Украину, осуждая политику Кремля.

— Путин вторгся на территорию суверенного государства и ведет там войну, — писал блогер в своем Instagram, настаивая на немедленном прекращении агрессии россии еще в начале войны.

Фото @yurydud

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