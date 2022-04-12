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Юрий Дудь новый президент россии? Роднянский поделился мнением

Юрий Дудь новый президент РФ? Роднянский поделился мнением

Следующим президентом рф после Путина может стать известный российский блогер Юрий Дудь

Неожиданно, но такое мнение высказал известный украинский продюсер Александр Роднянский в эфире телеканала «Украина 24».

— Есть человек, обладающий и доверием, и электоральным потенциалом – это Юрий Дудь… Ни разу не вызывал ни одного вопроса к себе. Выступает жестко, говорит честно, при этом абсолютный русский патриот. Критикует жесточайшим образом режим. Именно он не боялся говорить с Навальным, когда все боялись, он сделал с ним несколько самых мощных интервью, – рассказал продюсер.

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По мнению Роднянского, Дудь – человек безупречной репутации, который может стать крупным политическим лидером.

Напомним, что сам Дудь выступает против российского вторжения в Украину, осуждая политику Кремля.

— Путин вторгся на территорию суверенного государства и ведет там войну, — писал блогер в своем Instagram, настаивая на немедленном прекращении агрессии россии еще в начале войны.

Фото @yurydud

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