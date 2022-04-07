В Латвии глава полиции попросил уволиться со службы всех сотрудников, которые поддерживают войну в Украине

В полиции Латвии приняли решение увольнять сотрудников, поддерживающих россию в войне против Украины. Об этом в программе телеканала TV24 «Прес-клуб» рассказал бывший министр внутренних дел Латвии, ныне бизнесмен Марис Гулбис.

«Я знаю, что начальник Госполиции издал внутренний приказ о том, что все сотрудники, поддерживающие российское вторжение в Украину, должны написать заявление об увольнении», – заявил Гулбис.

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Также бывший министр внутренних дел Латвии подчеркнул, что пророссийские полицейские являются «достаточно серьезной проблемой» в Латвии. Мол, в стране есть целые районы, жители которых не на правильной стороне.