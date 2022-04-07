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Карта культурных потерь Украины: разрушенные россией исторические объекты и памятки

Карта культурных потерь Украины: разрушенные россией культурные объекты и памятки

Карта культурных потерь Украины показывает все разрушенные российской армией исторические объекты и памятки в нашей стране. Степень потерь доступна к просмотру в режиме онлайн

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В Украине запустили онлайн-карту культурных потерь

Украинский культурный фонд запустил интерактивную карту культурных потерь нашей страны в войне с россией. Она показывает масштабы разрушения исторических объектов и памятников армией российской федерации.

«Отныне чуть ли не все разрушения, которые российская армия нанесла культурному наследию Украины, можно будет пересмотреть в режиме реального времени. Такая визуализация их преступлений в очередной раз будет доказывать, что россия – лживая страна-террорист, которая, вопреки любым международным правилам ведения войны, международным конвенциям уничтожает все на своем пути. Также надеемся, что эта карта станет весомым аргументом в ходе дискуссий с партнерами об исключении россии из рядов различных международных культурных организаций или объединений», – сказал Владислав Берковский, исполнительный директор Украинского культурного фонда.

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Карта культурных потерь Украины: разрушенные россией культурные объекты и памятки

По предварительным подсчетам, по состоянию на 1 апреля 2022 более 150 различных памятников и объектов культуры были частично повреждены или полностью уничтожены в результате полномасштабного военного вторжения россии на территорию свободной Украины.

Карта культурных потерь Украины: как сообщить о разрушенных россией культурных объектах и ​​памятках

По информации Украинского культурного фонда, к наполнению онлайн-карты культурных потерь Украины может приобщиться каждый желающий. Если вы стали свидетелями уничтожения культурного наследия во время вооруженной агрессии российской федерации против нашей Родины, присылайте фото- или видеодоказательства Министерству культуры и информационной политики через ресурс: https://culturecrimes.mkip.gov.ua. После подтверждения информации данные будут отображены на интерактивной карте.

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