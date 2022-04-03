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Славутич вошли ВСУ: освобожденный от оккупантов город будут проверять

До Славутича увійшли ЗСУ: звільнене від окупантів місто перевірятимуть

В Славутиче начинают работать ВСУ. Будут искать посторонние предметы и диверсантов.

В освобожденный Славутич (Киевская область) 3 апреля вошли украинские войска, начинается зачистка ДВГ.

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Местные власти просят жителей не паниковать.

Власти Славутича попросили горожан сообщать, если те заметят в городе посторонние и взрывоопасные предметы или подозрительных лиц. Звонить нужно в контакт-центр по номеру 0800330205.

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Также известно, что 4 апреля те жители Славутича, кто зарегистрировался 27 марта, получат гуманитарную помощь.

«Если вы забыли дату своей регистрации, то об этом можно узнать, позвонив по телефону 0800 330423. Гуманитарная помощь выдается в школе 1 с 11:00 до 17:00. Напоминаем, что приходить необходимо в указанное вам время, не забыв взять с собой паспорт и ПАКЕТЫ», — сообщается в ТГ-канале Славутицька міська рада.

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