Ночью 2 апреля Полтава и Кременчуг попали под ракетный обстрел армией рф. Подробности, информацию о жертвах и пострадавших читай в нашем материале

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С 24 февраля в Украине продолжается полномасштабная война, которую развязала россия по приказу владимира путина. Нарушив нормы международного права и все принципы моральности, армия рф начала обстреливать украинские города и села, уничтожая инфраструктуру, обстреливая жилые кварталы и убивая мирное население.

Изначально кремль планировал захватить Украину за три дня. Но армия рф, которая позиционировалась, как одна из самых мощных в мире, показала свою абсолютную немощность. Так, ранее мы писали, что Вооруженные силы Украины уничтожили военной российской техники на более чем 10 миллиардов долларов.

Ракетные удары по Полтаве и Кременчугу ночью 2 апреля

Несмотря на свое очевидное поражение, которое приближается с каждым днем, армия рф продолжает бомбить украинские города и села. Этой ночью, с 1 на 2 апреля, оккупанты нанесли ракетные удары по Полтаве, а утром самолетами атаковали Кременчуг. Об этом рассказал глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

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По предварительной информации Лунина, армия рф выпустила не менее 4 ракет по двум инфраструктурным объектам Полтавы. Также он добавил, что промышленные объекты Кременчуга были атакованы тремя вражескими самолетами.

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Глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин сообщил, что ситуация на Полтавщине сейчас под контролем. После ночных ударов в Полтаве раненых и погибших нет, в Кременчуге — есть пострадавшие, их количество уточняется.

Кроме того, Лунин завил, что во время последней тревоги Вооруженные силы Украины сбили вражеские ракеты в разных частям Полтавщины.