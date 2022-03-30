Взрыв в Днепре - попадание ракеты в Днепре

Не известно, был ли это ракетный удар.

«Вечером враг нанес удар с воздуха в областном центре. Две ракеты попали в нефтебазу, полную топлива. Объект уничтожен. Обломками другой ракеты повреждены еще два бензовоза. Пострадавших или погибших нет», — сообщает глава облсовета Николай Лукашук.

Мобилизация 2022 – Украина: что это, как проходит, кто не подлежит призыву и когда закончится

Большое интервью Владимира Зеленского про путина, пять лагерей НАТО и победу (The economist)

Мэр города Днепр Борис Филатов подтвердил взрыв и попросил жителей Днепра воздержаться от публикации каких-либо материалов с места событий.