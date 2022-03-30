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Взрыв в Днепре — попадание ракеты в Днепре: Подробности

У Дніпрі стався вибух унаслідок влучення ракети. Детально про вибух у Дніпрі у нашому матеріалі

В сети появилась информация от очевидцев, что около 20:30 30 марта в Днепре прогремел мощный взрыв. 

Не известно, был ли это ракетный удар.

«Вечером враг нанес удар с воздуха в областном центре. Две ракеты попали в нефтебазу, полную топлива. Объект уничтожен. Обломками другой ракеты повреждены еще два бензовоза. Пострадавших или погибших нет», — сообщает глава облсовета Николай Лукашук.

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Мэр города Днепр Борис Филатов подтвердил взрыв и попросил жителей Днепра воздержаться от публикации каких-либо материалов с места событий.

Взрыв в Днепре - попадание ракеты в Днепре
Фото: IStock

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