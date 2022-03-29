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Мертвые оккупанты, как успокаивающее: история военной журналистки Ирины Рыбаковой

История военной журналистки Ирины Рыбаковой

Девушка рассказала, с чем ей приходится бороться на войне

Новый канал продолжает рассказывать о девушках, которые защищают нашу страну. И не только с оружием в руках, но и словом. В мирной жизни Ирина Рыбакова – журналистка, долгое время работала в «Газеті по-українськи» и журнале «Країна». С конца 2017 года она в Вооруженных Силах Украины, в пресс-службе 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр».

История военной журналистки Ирины Рыбаковой

– 24 февраля в пять часов утра мне позвонил журналист «Франс Пресс» Толик Степанов и сказал: «Ирочка, началось», – вспоминает о начале войны девушка. – Все, кто работал когда-то на войне, знали, что когда-нибудь это произойдет, и ожидали этого. В первые дни у меня было ужасное истощение от нервов и постоянного мониторинга новостей. Не получалось нормально спать. Когда просыпалась, не могла поверить, осознать, что все это действительно происходит. Но вернула спокойный сон уже 26 февраля, когда впервые попала в зону активных боевых действий – в Ахтырку. Увидела колонны сожженной нашими армейцами техники, мертвых оккупантов. Это подействовало, как успокаивающее.

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Ирина не штурмует города и села с оружием, а освещает деятельность защитников, организует их коммуникацию. 93 бригада «Холодный Яр» воюет с российскими оккупантами на Харьковщине и Сумщине, а недавно освободила Тростянец.

История военной журналистки Ирины Рыбаковой

– Для меня труднее всего – постоянно переезжать и обживаться на новом месте, – признается журналистка. – А еще тяжело, когда тебя и твою работу не воспринимают всерьез. Потому что ты женщина. Потому что информационную работу в войсках часто считают второстепенной. Приходится бороться со стереотипами и отстаивать право самостоятельно принимать важные для службы решения.

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