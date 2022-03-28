Война в Украине: украинка с отцом создают военные багги для спецназовцев

Средства на первые такие авто собрали самостоятельно, а затем присоединилась даже команда Сергея Притулы

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Война продолжается, армия защищает нашу страну от рашистов, а люди в тылу продолжают помогать, чем могут. Кто поддерживает экономику, продолжая работать, кто волонтерит, а кто даже реализует новые стартапы на благо армии. «Багги – это идеальный автомобиль для разведки и снайперов», – уверяет Мелисса. В рубрике Нового канала #ДобріІсторії девушка рассказала о деталях их с отцом проекта.

– Мой папа занимается изготовлением изделий из металла, а машины – это его хобби, – говорит она. – Мне кажется, у него гениальный склад ума: в голове видит картинку, знает, как все реализовать, но объяснить, как он это делает, не может. Собственно, так и с багги. Эта история началась лет пять назад. Он сделал эту машину, чтобы мы, дети, просто научились ездить, дрифтовать. А вот сейчас, когда все пытаются помочь украинской армии, мы поняли, что багги – именно то, что нужно. Такие машины – очень эффективный и полезный транспорт для спецназовцев. Папа усовершенствовал существующую модель: заменил мотор, аккумулятор, каркас, сделал специальный окрас. На наших багги есть возможность размещения пулеметов, гранатометов. Или просто на них можно доставлять боеприпасы.

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Мелисса имеет довольно большую аудиторию в соцсетях. Сначала забросила информацию в Instagram, чтобы кто-то помог направить багги туда, где он действительно нужен.

– Со временем начали звонить спецназовцы, медийные люди, все хотели эту машинку, – вспоминает девушка. – Сердце разрывалось, что одного на всех точно не хватит. Тогда мы поняли, что нужно их делать дальше. Вычислили себестоимость. Нужно примерно пять тысяч долларов, чтобы смастерить один хороший багги для военных. Поначалу собирали деньги самостоятельно. Около 150 тысяч гривен собрали благодаря моей странице в соцсети. Затем удалось связаться с командой Сергея Притулы. Они пожертвовали деньги еще на два багги. И вот сейчас мы день и ночь занимаемся созданием таких автомобилей. Надеемся, что все получится, и наши багги действительно помогут военным!