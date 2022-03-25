Издание Nexta в Беларуси собираются признать террористической организацией

В Беларуси стремятся признать популярное издание Nexta экстремистское. Соответствующее заявление о признании издания террористической организацией уже направил в Верховный суд генпрокурор Беларуси.

Кто такие Nexta?

Nexta — оппозиционное белорусское средство массовой информации, распространяемое через соцсети и мессенджеры. В Беларуси после президентских выборов 2020 года при ограничении интернета местные СМИ перешли на освещение событий в телеграмме. Канал Nexta является одним из популярнейших в стране.

Почему же Nexta в Беларуси намерены признать террористической организацией?

«Генеральный прокурор Андрей Швед на основании закона Республики Беларусь «О борьбе с терроризмом» по предложению председателя Комитета государственной безопасности направил в Верховный суд заявление о признании неформальной организации Nexta со структурными подразделениями Nexta Live и Luxta террористическими, входящими в нее», – говорится в заявлении.

Фактически, именно оппозиционность режиму Лукашенко и является причиной того, что издания Nexta собираются признать террористической организацией.

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Что этому предшествовало?

Против основателя Nexta и Nexta Live Степана Путило в Беларуси возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по статьям об организации массовых беспорядков (части 1 и 3 статьи 293 УК) и разжигания вражды (часть 3 статьи 130 УК). Власти Беларуси объявили его в межгосударственный розыск. В ноябре 2020 года КГБ Беларуси внес Путило в список организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.

В 2020 году Центральный районный суд Минска признал телеграмм-канал Nexta Live и логотип Nexta экстремистскими материалами. В феврале 2021 Nexta Live, Nexta и его логотип, а также сатирический канал Luxta были внесены в список республиканских экстремистских материалов.

В январе 2022 г. Окружной суд Варшавы отклонил возможность экстрадиции из Польши в Беларусь основателя оппозиционного телеграмм-канала Nexta Степана Путило. Судья Дариуш Лубовский мотивировал это решение тем, что независимое правосудие в Беларуси отсутствует, поэтому запрос белорусских властей на экстрадицию журналиста является актом политического преследования.

«Во-первых, нельзя кого-нибудь выдать органам правосудия, если система правосудия вообще не существует. Нельзя выдать стране, которая фактически не является государством», – подчеркнул судья.

Также судья подчеркнул, что эта страна требует выдать совершенно невиновного гражданина только потому, что у него другие взгляды, чем «диктатор-психопат, которого не признает ни одна цивилизованная страна».