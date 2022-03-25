Трижды едва осталась жива: история спортсменки, которая служит в ВСУ

Анна Васюк на фронте отметила три дня рождения

За месяц войны в Украине фото девушки в камуфляже уже не вызывает всплеска комментариев типа «Война – не женское дело». Мы научились принимать выбор и право женщин защищать страну с оружием в руках. Своей историей с Новым каналом делится многократная чемпионка Украины по богатырскому многоборью и армлифтингу, серебряный призер «Арнольд Классик Европа», обладательница 17-ти рекордов Украины и двух рекордов Национального реестра Анна Васюк.

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– То, что в Украине будут военные действия, чувствовала заранее, – рассказывает девушка. – 24 февраля проснулась от того, что в мою комнату забежала перепуганная мать. Подумала, что проспала, ведь в тот день должна была идти на работу в зал. Потом услышала взрывы и поняла, что происходит. Своих попросила собрать документы и вещи первой необходимости. Сама пошла покупать продукты. В городе было много техники и гражданских машин, которые пытались уехать.

Без колебаний и сомнений девушка вступила в отдельное подразделение ВСУ. Когда у нее есть свободное время, принимает гуманитарную помощь, развозит по постам, батальонам ТрО и ВСУ.

– Мои родные далеко и в безопасности, а за себя я не переживаю, – признается Анна. – За месяц войны в Украине отпраздновали три дня рождения, ровно столько раз едва остались целы с командой. Наверное, мы очень хорошие люди, и нам еще рано.

Как и все украинцы, девушка желает скорейшей победы для Украины.

– Нет никаких сомнений, что мы останемся суверенным государством, – говорит Анна. – А все «освободители» получат по заслугам. Ведь то, что они делают с мирным населением, не простим им никогда.

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