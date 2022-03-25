ДобріІсторії. Больничный клоун Ольга Булкина: «Меня поражает мужество детей, которых с ранениями привозят в «Охматдет»

Когда-то Ольга Булкина пять лет посвятила работе на Новом канале. Сейчас она дарит улыбки детям, оказавшимся на больничной койке. Три года Ольга возвращает детство маленьким пациентам. Но во время полномасштабного вторжения российских оккупантов у нее добавилось работы, ведь в «Охматдет» теперь привозят малышей, пострадавших от обстрелов рашистов. Новый канал продолжает рубрику #ДобріІсторії об украинцах, которые вдохновляют в трудные времена и своими действиями приближают нашу общую победу над врагом.

Первый день войны

– Я проснулась от сирен и еще несколько минут лежала и не хотела верить, что это происходит. До последнего надеялась, что такое невозможно в XXI веке в европейской столице, – вспоминает Ольга.

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Улыбки детям в мирное время

– Я занимаюсь больничной клоунадой уже три года. Есть диплом, который получила на профессиональном курсе по больничной клоунаде в Италии. Основала первую в Киеве школу больничной клоунады на базе фонда «Таблеточки». Мои студенты уже тоже работают в детских больничных отделениях, – рассказывает Ольга. – Почему именно больничная клоунада? Это дело моей жизни, наверное, миссия. Кроме того, это для меня постоянное развитие: я изучаю психологию, занимаюсь комедийной импровизацией, актерским мастерством, хожу на уроки жонглирования. Затем использую эти навыки в работе с детьми в больнице. Мне нравится играть, быть с малышами и делать так, чтобы они улыбались. Больничный клоун – это тот, кто через игротерапию и смехотерапию помогает ребенку справиться со стрессом и адаптироваться к больничным условиям. Это друг, который возвращает мгновения детства тем, кто лишен их из-за обстоятельств. Я чувствую, что могу помочь этим детям, и это делает меня счастливой.

Храбрые пациенты

– До войны приходила в больницу каждую неделю, иногда дважды. Сейчас я там почти каждый день, – продолжает Ольга. – Малыши очень радуются клоунам, с некоторыми из них мы уже выстроили долгосрочные отношения. Они нас ждут. Труднее всего, наверное, когда дети умирают. Моя команда работает с тяжелыми пациентами, и часть из тех, с кем мы успеваем подружиться, уходят из жизни. Это всегда очень тяжело. Сейчас меня просто поражает мужество детей, которых с ранениями привозят в «Охматдет». У некоторых на глазах погибли их родители. Это страшно. А еще страшно, когда тяжелобольные дети вынуждены прятаться от обстрелов в подвале больницы. Так не должно быть. Прекрасное – это магия, которая происходит, когда заходишь в палату и меняешь там энергетику. Столько любви, сколько испытываю во время визитов к детям, не испытывала нигде. Это моя миссия, и я на своем месте.