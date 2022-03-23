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Спортивное движение Александра Педана Junior запустило всеукраинские онлайн-уроки физкультуры

Спортивное движение Александра Педана Junior запустило всеукраинские онлайн-уроки физкультуры

Звезда пытается поддержать физический и моральный дух маленьких украинцев

Ведущий Нового канала Александр Педан вместе со своим спортивным движением Junior, которое сотрудничает с Министерством образования и науки Украины, запустил онлайн-уроки физкультуры для детей и подростков из всей Украины. Раньше такие занятия проводились во время карантина, а сейчас возобновились из-за полномасштабной войны.

– Во-первых, ВОЗ рекомендует сейчас заниматься спортом, особенно деткам и подросткам. Это снимает тревожность и предотвращает депрессию. Во-вторых, детские психологи говорят, что именно физкультура помогает детям «вернуться к своему телу» и почувствовать себя собой. Тяжелое психологическое состояние и отсутствие физической активности является опасным сочетанием, ведь ребенок должен постоянно развиваться и контролировать свое тело. В-третьих, физическая активность способствует выделению дофамина – гормона счастья, что тоже помогает чувствовать себя лучше, – поделился Александр Педан.

Сейчас в телеграм-канале Junior активно собирают учителей физкультуры, младших классов и директоров и проводят им мастер-классы от их активных педагогов, которые до этого имели опыт проведения уроков физической культуры онлайн.

Спортивное движение Александра Педана Junior запустило всеукраинские онлайн-уроки физкультуры

– На самом деле сейчас детей не так много. В данный момент мы активнее работаем с учителями, но они уже начали привлекать своих воспитанников. Дети, которые до этого уже учились онлайн, очень классно воспринимают, они активны, но есть и много новеньких. Очень приятно, что присоединяются детки из разных регионов, даже из тех, где ведутся активные боевые действия. Конечно, не всегда существует возможность включать камеры из-за плохого интернета. Но у них есть желание, и это самое главное.

Здесь важно сказать, что это не просто урок физкультуры, на котором можно подвигаться, он несет еще и функцию социализации. Мы пытаемся объединить детей, которые временно переместились или эмигрировали, чтобы они побыли в коллективе и не чувствовали себя покинутыми, – рассказал ведущий Нового канала.

Учителя и ученики могут присоединиться к онлайн-физкультуре в телеграм-канале Junior по ссылке.

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